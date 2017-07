10 Jahre 90er Party

WOW! Unglaublich wie die Zeit vergeht, wir feiern heute schon 10 JAHRE die 90er-PARTY im Perkins Park. Das bedeutet 120 Partys in 10 Jahren, welche Partyreihe schafft das schon? Wir sind jedenfalls stolz, diesen Tag mit euch zu feiern und da wir das natürlich auch euch zu verdanken haben, wird beim Jubiläum groß aufgefahren. Auf dem Mainfloor spielt DJ Luk die besten 90er-Hits wie “Rhythm is a Dancer”, “Bacardi Feeling”, “Ice Ice Baby”, “What is Love”, “Mr. Vain”, “It’s, my Life” und “Mambo No. 5”. Der Zweite Floor wird zum Geburtstag von Special-Guest & Radiomoderator DJ Sandy (DASDING) bespielt, der das Beste aus Hip-Hop & Mixed Music,auflegen wird.

SPECIALS:

LIVE-AUFTRITT von Deutschlands Michael Jackson Double

WELCOME DRINK für die ersten 500 Gäste

90er Sweets kostenlos von unseren 90s Ladys

Wodka-Lemon für je nur 4,- € die ganze Nacht

Große OUTDOOR AREA mit Grill & Drinks

MAINFLOOR: DJ LUK

SECOND FLOOR: DJ Sandy