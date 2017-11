10 Jahre Aufs Podium!

Am 4. Dezember 2007 fand im Großen Sitzungssaal des Rathauses das erste Konzert der Reihe Aufs Podium! mit Studierenden der Musikhochschule statt. Dass dieses Konzert der Beginn einer Konzertreihe sein könnte, die nun ihren 10. Geburtstag feiert, hat an jenem Abend niemand gedacht. Seit 2007 finden im Rathaus regelmäßig moderierte Konzerte statt: Studierende der Klavierklassen und des Studienfaches Musikvermittlung, betreut von Prof. Florian Wiek und Prof. Dr. Hendrikje Mautner-Obst, nutzen die Möglichkeit, sich auf einem Konzertpodium außerhalb der Hochschule zu präsentieren. Und der Hochschule bietet sich mit der Reihe die Gelegenheit, sich aus dem Hochschulgebäude heraus mitten in die Stadt zu begeben und auf die Menschen in der Stadt zuzugehen. Am 4. Dezember feiern wir das zehnjährige Bestehen der Reihe mit einem Programm für Klavier Solo und für Klaviertrio. Aída Maldonado Díaz, Klavier (Klasse Prof. Florian Wiek), Ines Perez, Violine (Klasse Prof. Christine Busch) und Stephan Buchmiller, Violoncello (Klasse Prof. Conradin Brotbek) spielen Werke von Ludwig van Beethoven und Robert Schumann. Im Anschluss an das Konzert lädt das Rathaus das Publikum zu einem Geburtstags-Umtrunk ein.

Ludwig van Beethoven

Klaviertrio op. 1 Nr. 1, Es-Dur

Robert Schumann

Kreisleriana op. 16

Moderation: Milena Domogalla, Tanja Luthner