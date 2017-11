10 Jahre brunch global

Das Forum der Kulturen Stuttgart e. V. lädt am Sonntag, den 10. Dezember 2017 von 11 bis 15 Uhr wieder all diejenigen zumbeliebten brunch globalein, die Interesse haben, sich in angenehmer Atmosphäreauszutauschen und das interkulturelle Leben in Stuttgart mitzugestalten und zu genießen. Der interkulturelle Frühstückstreff wurde zum ersten Mal im November 2007 veranstaltet und feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

Beim brunch global geht es längst nicht nur um ein gemeinsames Essen, genauso wichtig ist das kulturelle Programm, das dieses Essen umrahmt: Musikgruppen und Migrantenvereine haben die Möglichkeit sich zu präsentieren. Am 10. Dezember 2017 wird es zur Feier des zehnjährigen Bestehens zudem ein Grußwort von Gari Pavkovic, dem Integrationsbeauftragten der Stadt Stuttgart geben. Daskleine Orchester der Kulturen unter der Leitung von Adrian Werum hat sich angekündigt und Fiorella Hincapié, Mezzosopranistin an der Oper Stuttgart, gibt kolumbianische Lieder zum Besten – begleitet von Stephen Hess am Piano.

Der interkulturelle Frühstückstreff geht auf eine Idee des Vorstands zurück: Menschen sollten sich in einem ungezwungenen Rahmen – bei einem gemeinsamen Frühstück – begegnen und interkulturell austauschen können. Von Beginn an wird der brunch global durch Anna Labrinakou betreut. „Wir erhalten viel positives Feedback“, freut sie sich. „Und immer wieder werde ich gefragt, wann der nächste Brunch stattfindet.“ Das zehnjährige Bestehen ist ihr ganz persönliches Highlight in 2017.

Viermal im Jahr findet der interkulturelle Frühstückstreff statt – in der Regel im Bürgerzentrum West, doch mittlerweile war er auch zweimal auf Wanderschaft: einmal in den Staatstheatern, ein andermal im Württembergischen Landesmuseum.

Gebruncht wird diesmal mit Spezialitäten aus Spanien, aus Kamerun, aus Mosambik und Indonesien – zubereitet vom Club Español Stuttgart, vom Verein Eyes on Cameroon e. V., Mozangola e. V. und KridhaBudaya Sari, dem Verein zur Förderung der indonesischen Musik- und Tanzkultur e. V. Umrahmt wird der Brunch von einem kleinen, feinen Kulturprogramm:der Japan Club Stuttgart e. V. kommt mit seiner Tanzgruppe Todoroki, die Tanzschule Clavisol bringt Salsa und kubanische Tänze auf die Bühne.

Veranstaltungsort: Bürgerzentrum West, Bebelstraße 22, S-West