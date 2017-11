10 Jahre Discotronic Night

Marek Hemmann – live (Freude am Tanzen / Berlin) * Frankey & Sandrino (Innervisions / Sum Over Histories / Berlin) * Marius Lehnert (Discotronic / Parquet Recordings / Stuttgart) * Alexander Maier (Discotronic / Moodmusic / Stuttgart) * Live-Visuals by A Free Mind Ein Jubiläum jagt das nächste: Nach der 100. Discotronic Night im November steigt jetzt mit Ausgabe 101 im Dezember die große 10-Jahre-Discotronic-Sause. Was 2007 im alten Rocker 33 begann, findet nun im Kowalski seinen vorläufigen Höhepunkt. Marek Hemmann ist der erste Headliner: Mit drei Alben, über ein Dutzend EPs sowie einigen neuen Stücken im Gepäck reist Marek als einer der erfolgreichsten deutschen House-Liveacts an. Endlich wieder in Stuttgart – willkommen zurück, Marek! Auch endlich wieder im Kessel sind Frankey & Sandrino: Der Innervisions-Act ist dank ihrem „Acamar“-Hit längst keine Geheimtipp mehr, sondern bespielt sämtliche Kontinente. Ihr deeper, treibend-melodischer Sound passt perfekt, um nach Marek Hemmann das nächste Geburtstagsfeuerwerk abzubrennen. Das Discotronic Collective ist mit Marius Lehnert und Alexander Maier am Start. Der eine leitet die Jubiläumsnacht ein, der andere schließt sie ab – ein perfekter Rahmen zum Zehnjährigen. Fünf Acts, zwei Headliner, Live-Visuals und Party bis mindestens 8 Uhr geht – würdig, oder?