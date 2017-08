10 Jahre Gerd Ferz

Seit mittlerweile einem Jahrzehnt steht Stefan Walz auf den heimischen Kabarett-Bühnen und verbreitet Blödsinn. Seit 2007 ist er mit seiner hohenloher Comedy-Figur »Gerd Ferz« nun unterwegs, und das ist Grund genug für einen Rückblick. Im Jubiläumsjahr gibt’s das Beste aus mittlerweile 4 Live-Programmen, aber auch aktuelle Dinge werden besprochen.

Denn Gerd, der altkluge Besserwisser, hat wenig Ahnung, aber viel Meinung. Mit seiner schrägen Logik sucht er das Große im Kleinen und treibt dabei die Alltags-Komik bis an die Schmerzgrenze. Nach dem Motto: »Das Beste von damals und ein bissle was Neues!« gibt es an diesem Abend viel zu lachen, wenig zu Heulen, und es wird die Frage geklärt, was es heißt, ein Hohenloher zu sein!

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Mit Bewirtung