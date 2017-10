10 Jahre Radau & Rabatz Klub

Im November 2007 startete in Tübingen im Zentrum Zoo ein Projekt, das zum erfolgreichsten Partyexport des "Hier kotzte Goethe"-Städtchens werden sollte. Das Ziel war simpel: Eine Party für jene Leute, die DIE ÄRZTE, K.I.Z. und Egotronic gleichzeitig feiern konnten, die Genregrenzen radikal transzendierten.Natürlich hat sich die Party in den 10 Jahren weiter entwickelt. Du magst heute K.I.Z. und RIN, Kraftklub und Frittenbude, Skrillex, Borgore und SXTN? Du magst Dubstep, Electro und auch Trap? Dich bringt sowohl HipHop, als auch Punk/Indie zum Tanzen?Abgedreht, vielschichtig und alternativ...Spartendenken verachten, Genregrenzen überrennen, Schubladen sprengen und musikalische Mauern in den Köpfen niederreißen...Electro und Trap, Dubstep und HipHop, Indie, Breaks und Remmidemmi radikal mischen - das ist das seit 10 Jahren Ziel des Radau & Rabatz Klub - mit Radaumeister AGE von DASDING.Miksed Musik mal anders, Miksed Musik mal radikaler!