× Erweitern Lazy Jacks

Ein besonderes Jubiläum feiert die ebene 3 und die Lazy Jacks am Samstag 23.12.17.Zum 10.mal findet das Lazy Jacks X- Maß Special in der Ebene 3 statt.Seit 10 Jahren gibt es am Samstag vor Weihnachten das seit Langem "kultige" Weihnachtskonzert.