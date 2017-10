10. Kunst- & Hobbymarkt

× Erweitern Kunst und Hobbymarkt Östringen

Zum zehnten Mal organisiert die Lokale Agenda 21 der Stadt Östringen am 29.10. den mittlerweile weit über die Region hinaus bekannten Kunst und Hobbymarkt.

Mehr als 65 Aussteller präsentieren ihre selbstgefertigten Werke. Die Spanne des vielseitigen Angebotes reicht unter anderem von Malerei, Genähtes zum Anziehen oder Dekorieren, Schmuck aus Leder oder Natursamen, kuschelige Teddybären und anderes Getier, Porzellanpuppen, Naturseifen, Taschen, handgedrexelte Schalen, gefilzte Schals, Gestricktes, Getöpfertes bis hin zu Weihnachtsliches, wie handgeferigte Krippenfiguren.

Für das leibliche Wohl sorgen die Helfer des DRK Östringen mit kalter und warmer Küche und die Eltern der Östringer Kindergärten und der Förderverein Freibad Östringen e.V. mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Die Veranstaltung findet in der Hermann-Kimling-Halle statt und öffnet am Samstag, 28. Oktober von 13 - 18 Uhr, sowie am Sonntag, 29. Oktober von 11 - 18 Uhr.