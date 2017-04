10. Meisterkonzert

Philharmonia Zürich10. Meisterkonzert

Takemitsu:"Nostalghia - In Memory of Andrei Tarkovskij"Bruch:Konzert für Violine und Orchester Nr. 1g-Moll op. 26Brahms:Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98Anne-Sophie Mutter ist eine absolute Ausnahmeerscheinung unter den Geigerinnen und Geigern! Eine Karriere, wie die von ihr über mehr als 4 Jahrzehnte auf höchstem Niveau zu gestalten und dabei beileibe nicht ausschließlich Evergreens der Violin-literatur zu spielen, sondern das Repertoire durch Auftragskompositionen, durch ihr zugeeignete Werke fast aller zeitgenössischen Komponisten und durch stetige Lust am Experimentieren bedeutend zu erweitern und zu bereichern: das ist das nachhaltige Verdienst dieser großen Künstlerin. Und so ist es ein ganz besonderer Genuss, gerade ein so vertrautes Werk wie das Violinkonzert von Bruch als Kontrast zu Takemitsus "Nostalghia" mit Anne-Sophie Mutter zu erleben!Unredlich wäre, das großartige Orchester der Oper Zürich hierbei hintanzustellen: so feinnervig die Begleitung der Solistin in den beiden Werken des ersten Teils ausfällt, so glanzvoll präsentiert sich das Ensemble unter Fabio Luisis Leitung mit Brahms' 4. Sinfonie.Anne-Sophie Mutter | ViolineFabio Luisi | Dirigent