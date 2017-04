10. Philosophisches Café 2017: Der Wiener Kreis

Die diesjährige Vortragsreihe im Philosophischen Café schlägt einen großen Bogen, von Platon bis zum "Wiener Kreis", vom 5. vorchristlichen bis ins 20. Jahrhundert."Der Staat" (politeia) gilt als Platons philosophisches Hauptwerk. Ausgehend von der Frage nach dem Wesen der Gerechtigkeit entwirft Platon seine berühmte Staatsutopie, die am ersten Abend vorgestellt und am dritten Abend von Karl Poppers "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde - Der Zauber Platons" her entzaubert wird. Der zweite Abend schließt insofern an den ersten an, als mit Leben und Werk Ernst Blochs über einen ganz anderen "Geist der Utopie" referiert werden wird. Der vierte Vortrag beschäftigt sich wieder einmal mit Immanuel Kant. Seine "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" gilt als ein Höhepunkt abendländischer Geistesgeschichte. Professor Manfred Geier aus Hamburg, wird am fünften Abend den "Wiener Kreis" mit seiner wissenschaftlichen Weltauffassung vorstellen. Die "Lebensphilosophie", die zusammen mit der Romantik als Gegenbewegung gegen eine sich auf Rationalität gründende Erkenntnis- und Bewusstseins-Philosophie verstand und den Menschen wieder in seiner Ganzheit zu begreifen versuchte, bildet am sechsten Abend den Abschluss der diesjährigen Reihe.