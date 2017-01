10. SMV Rockfestival

Mit den Bands:

ROCK and SCHOOL

(Pop Rock, Grundschule Hilsbach-Weiler)

THE FLUFFY UNICORNS

(Pop Rock, Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach)

WRS of POP

(Pop Rock, Werkrealschule Eberbach)

GUARDIANS of TOMORROW

(Rock, Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim)

SCHOOL of ROCK

(Rock, Merian-Schule Epfenbach)

www.facebook.com/schoolofrockschulband

IDIOTS in the CROWD

(Folk Rock, Heidelberg)

ABTEILUNG ROCK

(Rock, Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim

Musikprojekt der Merian-Schule mit über 150 Aufführungen

Als sich im Jahre 2008 die Schüler der SMV (Schülermitverantwortung) und Musiklehrer Thorsten Diehm an die Planungen für das 1. SMV-Rockfestival an der Merian-Schule machten, hätte sich wohl niemand träumen lassen, welche erfolgreiche Entwicklung diese Veranstaltung im Laufe der Jahre nehmen würde. Die Jugendlichen wünschten sich ein Event an ihrer Schule, welches sich vorrangig an den Bedürfnissen der Schülerschaft orientieren sollte. Durch die äußerst aktive Schulband „SCHOOL of ROCK“ und das große Interesse der Kinder und Jugendlichen an Live-Musik war man sich schnell darüber einig, ein Festival erschaffen zu wollen, bei dem neben der eigenen Schulband auch andere junge Ensembles aus der Region eine Auftrittsmöglichkeit in großem Rahmen erhalten sollen.

Mittlerweile hat die eigene Schulband 150 Aufführungen absolviert, eine eigene CD mit selbst geschriebenen Liedern aufgenommen, eine Tournee in Frankreich und sogar einen Fernsehauftritt gespielt. Das SMV-Rockfestival feiert dieses Jahr sein 10. Jubiläum und konnte in den vergangenen Jahren, zusammen mit den weiteren Musikprojekten der Merian-Schule, zahlreiche Auszeichnungen und Preise gewinnen:

Vom Popbüro und der Popakademie des Landes Baden-Württemberg wurde der Merian-Schule für ihre musikalische Arbeit das goldenen Mikrofon verliehen. Beim Wettbewerb „Kinder können Kunst“ wurde das SMV-Rockfestival mit dem ersten Platz prämiert, das Kulturprofil der Schule und insbesondere das SMV-Rockfestival von der Kulturstiftung der Länder unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Joachim Gauck ausgezeichnet. Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Klassensong“ des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde die Merian-Schule mit einem Förderpreis geehrt. Zuletzt wurde das Musikprojekt „School of Rock“ im Dezember beim Sparda-Impuls-Contest der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Bereits seit mehreren Monaten planen die Schüler der SMV mit ihrer Verbindungslehrerin Eva Angelé sowie Musiklehrer Thorsten Diehm die Jubiläumsveranstaltung. Bands wurden engagiert, Plakate und Flugzettel entworfen und verteilt, die Dekoration der Turnhalle geplant und der Helferplan erstellt. In der Woche vor dem Event werden dann zahlreiche Kabel, Mischpulte sowie zahlreiche Verstärker und Lautsprecher in der Halle aufgebaut. Besonders hervorzuheben ist das herausragende Engagement der Grund- und Werkrealschüler, welches eine Veranstaltung in dieser Größenordnung erst möglich macht: Bühnenhelfer, Beleuchter, Techniker, Fotografen, Videofilmer, Saalordner, Dekorateure oder Schulsanitäter werden vor und hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen. Die SMV übernimmt die Bewirtung mit selbst zubereiteten Speisen und alkoholfreien Getränken. Eventuelle Überschüsse aus der Veranstaltung sollen sozialen Projekten der SMV (so wurden bisher über 1.500 € an die Haiti-Katastrophenhilfe gespendet) sowie der musikalischen Nachwuchsförderung zu gute kommen.

Für diesen Freitag haben sind sieben junge Bands mit über 50 Musikern angesagt. Eröffnet wird das Festival pünktlich um 17 Uhr von „ROCK and SCHOOL“ aus Hilsbach-Weiler, der ersten Grundschul-Rockband Deutschlands. Unter der Leitung von Rektor Andreas Schell schreiben die Kinder alle ihre Titel selbst. Erstmals wird mit den „FLUFFY UNICORNS“ die Band des Hohenstaufen-Gymnasiums Eberbach – fünf talentierte Mädchen und Musikpädagoge Hartmut Quiring – die Epfenbacher Sport- und Kulturhalle rocken. Als dritte Band werden „WRS of POP“ von der Werkrealschule Eberbach mit ihrem Musiklehrer Ekkehart Bock aufspielen. Für die „GUARDIANS of TOMORROW“ vom Technischen Gymnasium Sinsheim wird der Auftritt auf dem Rockfestival zwar eines der ersten Konzerte in solch einem großen Rahmen sein, die einzelnen Musiker verfügen allerdings schon über langjährige Bühnenerfahrung. Schließlich setzt sich die Band zum Teil aus ehemaligen Mitgliedern der Schulbands aus Epfenbach und Hilsbach-Weiler zusammen.

Wie jedes Jahr mit neuen Mitgliedern und Programm möchte „SCHOOL of ROCK“ von der Merian-Schule bei ihren Heimauftritt wieder die Schule zum kochen bringen. „IDIOTS in the CROWD“ aus Heidelberg sind ebenfalls bestens in Epfenbach bekannt. Die Folk-Rocker werden erstmals ihren neuen Bassisten Lars Ducati dem Epfenbacher Publikum vorstellen. Wieder im Gepäck sind rockige Eigenkompositionen und fetzige irische Traditionals mit virtuosen Geigensoli.

Als weiterer Top Act fungiert erneut „ABTEILUNG ROCK“ von der Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim. Die sechs sympathischen Musiker um den Epfenbacher Ausnahmesänger- und Entertainer Raffaele Guagliano wollen das Publikum mit ihrem stimmungsvollen Cover-Rock wie schon im Vorjahr begeistern.

Das 10. SMV-Rockfestival in der Sport- und Kulturhalle Epfenbach beginnt kinderfreundlich um 17 Uhr und endet um 22 Uhr, das komplette Schulgelände ist rauch- und alkoholfrei. Der Eintritt beträgt nur 2,50 Euro. Die SMV der Merian-Schule freut sich wieder auf zahlreiche Musikfreunde jeden Alters.