100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland

Im November 1918 wurde das allgemeine Wahlrecht in Deutschland eingeführt, das Frauen endlich fast vollständige Bürger/innenrechte einräumte. Dafür haben in ganz Europa viele Frauen gekämpft. An diesem Abend stellen wir Ihnen zwei davon vor: Clara Zetkin und Anita Augspurg.

Die eine Begründerin des Internationalen Frauentages am 8. März 1919 als eine der ersten Frauen in den Reichstag gewählt, dem sie bis 1933 angehörte. Die andere Frauenrechtlerin der ersten Stunde, eine der ersten Juristinnen Deutschlands, eine schillernde Persönlichkeit, die 1933 ins Exil gehen musste, um zu überleben. Leben und Werke dieser Frauen geben Anregungen für interessante Gespräche in unserem Salon des 21. Jahrhunderts.