Eine Jugend um 1940. Eine Jugend im Jahr 2015. 100 JAHRE LEBEN stellt die Frage: Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Das dokumentarische Projekt verbindet die Unter-20-Jährigen mit den Über-80-Jährigen. Was möchten die Alten den Jungen gerne mit auf den Weg geben, oder andersrum, wie haben sich damals Jugendliche ihren Weg gebahnt, trotz Krieg und Entbehrung?

Seit über einem Jahr führt Johannes Karl Gespräche mit den Bewohnern des Betreuten Wohnen im Pauline-Krone-Heim. Wie hat diese Generation ihre Jugend erlebt, welche Perspektiven und Hoffnungen hatte sie, von der Berufswahl bis hin zur ersten Liebe.

Das JUNGE ZIMMERTHEATER entwickelt aus diesen Erinnerungen ein Stück, das sich auf künstlerische und spielerische Weise mit der Geschichte Deutschlands des vergangenen Jahrhunderts auseinandersetzt.

100 JAHRE LEBEN entsteht mit Menschen und Institutionen aus der Tübinger Region: Senioren aus dem Pauline-Krone-Heim und dem dort angegliederten Betreuten Wohnen, Jugendlichen aus verschiedenen Schulen, und dem ZIMMERTHEATER TÜBINGEN. Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden Württemberg.