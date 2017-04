100 Jahre Piaf - Chanson Divine

Mit die­ser au­ßer­ge­wöhn­li­chen Hom­mage CH­AN­SON DI­VI­NE lässt Evi Niess­ner die See­le der dra­ma­ti­schen und glanz­vol­len Zeit der Piaf wie­der auf­er­ste­hen und setzt dem Spatz von Pa­ris ein Denk­mal zum 100. Ge­burts­tag. Da­mit weckt sie Er­in­ne­run­gen bei de­nen, die sich noch er­in­nern und macht die Piaf auch für ein jun­ges Pu­bli­kum wie­der zum Kult.

Pa­ris ist ein Zir­kus - Star in der Ma­ne­ge: Edith Piaf! Star des Abends: Evi Niess­ner! Ihr ge­lingt das klei­ne Wun­der, ganz mit der Iko­ne Piaf zu ver­schmel­zen und gleich­zei­tig doch so sehr die un­ver­gleich­li­che Miss Evi zu sein. Sie taucht ein in die Welt der Piaf von Pa­ris bis New York und ist dar­in Zir­kus­di­rek­tor, fre­che Gö­re, Hu­re und Hei­li­ge, bö­se He­xe und ufer­los Lie­ben­de.Evi Niess­ner singt und je­der Ton wird zu ei­nem Kuss, ei­ner Um­ar­mung, ei­nem Seuf­zer. Zwi­schen dem "trau­rigs­ten Tan­go der Welt" von Kurt Weill und ei­ner Ach­ter­bahn­fahrt durch den Piaf'schen Me­lo­di­en-Rei­gen ge­währt sie stets den Blick in ihr ei­ge­nes Herz. Düs­ter und rau­chig, klar und en­er­gisch oder kraft­voll und mit Stra­ßen­schmutz auf der Stim­me ze­le­briert sie ihr ab­grün­dig ge­nuss­vol­les Spiel von Me­lo­dram, Pa­thos und ech­tem Ge­fühl. "Par­lez moi d'amour!" heißt: "Er­zähl mir von der Lie­be!", und das tut Evi Niess­ner mit ih­rer Stim­me und ih­rem gan­zen Kör­per in al­len Fa­cet­ten. Stimm­lich und mu­si­ka­lisch ei­ne Kost­bar­keit!