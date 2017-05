1001 Nacht - Teil 1: Der Ruhelose

Scheherazade (Crista Alfaiate) wird von ihrem Ehemann, dem Sultan, bedroht und fürchtet, dass er sie schon bald köpfen lassen will. Um ihrem Schicksal zu entgehen, erzählt sie ihm jede Nacht eine neue Geschichte, die ihn so neugierig macht auf eine weitere, dass es ihr immer wieder gelingt, ihre Hinrichtung zu verschieben. Ihre Erzählungen vermengen dabei Fakt und Fiktion, Konkretes und Metaphern, Zauberei und die nur allzu schmerzliche Realität der schwierigen ökonomischen Verhältnisse im heutigen Portugal. In einer Geschichte reiten zum Beispiel drei einflussreiche Männer auf Kamelen ein, um die öffentlichen Ausgaben des Landes drastisch zu kürzen. Doch als ihnen ein Zauberer (Basirou Diallo) dauerhafte Erektionen und immense Manneskraft verleiht, lassen sie vorerst locker. Doch schnell merken sie, dass mit jedem Vorteil auch viele Nachteile einhergehen. Ihre anschließenden Entscheidungen beeinflussen die Leben einer ganzen Nation…