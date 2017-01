1001 Nacht trifft Classic Rock

Nach den ausverkauften Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren hat "Kultur im Adler - Veranstalter" Jürgen Sturm die (Bauch - ) Tänzerin Sha'waza bereits zum 3. Mal zu Gast im Saal des Landgasthofs Adler in Ammerbuch - Poltringen. Sha'wazas"Dance Performance" bezieht sich jedoch dieses Mal nicht ausschließlich auf Songs der englischen Kultgruppe Pink Floyd - gespielt von den "Local Heroes" Jürgen Sturm (Gitarre, Bluesharp, Gesang) und Mary Jane (Cajon)" - sondern sie interpretiert nach einem kurzen "orientalischen Bauchtanz - Intro" tänzerisch, mit wechselnden neuen Kostümen und einer neuen ausgefeilten Choreographie auch Songs u.a. von Led Zeppelin ("Stairway to heaven"), von David Bowie ("Space Oddity") oder der Rolling Stones ("Sympathy for the devil")!

Doch ganz klar - die psychedelische Atmosphäre der Floyd - Alben wie "Dark side of the moon", "The wall" oder "Wish you were here" mit Songs wie "Shine on you crazy diamond" etc. dürfen natürlich nicht fehlen.

Zu dieser Veranstaltung serviert der Adlerwirt Walter Matthes ein exotisches Abendmenü.