101 Jahre Dada

Ein Vormittag mit einem spannenden literarischen Thema. Bei der ersten Tasse Kaffee oder Tee gibt die Langenburger Bücherfrau eine kurze Einführung zum Thema, und dann wird sich beim gemeinsamen Frühstück in Ungers Bücherzimmer entspannt ausgetauscht und das eine oder andere vertieft.

Bei diesem ersten Literaturfrühstück im Landhaus Drei Birnen steht DADA im Mittelpunkt.

1916 wurde die dadaistische Bewegung von Künstlern wie Hugo Ball, Hans Arp, Emmy Hennings u.a. im legendären Cabaret Voltaire in Zürich gegründet, wo sich Künstler und Kriegsgegner während des 1. Weltkriegs im Exil sammelten. DADA stellte die gesamte bisherige Kunst in Frage. DADA persiflierte, karikierte und parodierte alles, was in der Kunst bisher dagewesen war. Mit der Zeit breitete sich die neue Kunstform auf ganz Europa aus, und seine Impulse beeinflussten die gesamte Kunst der Moderne bis zur heutigen zeitgenössischen Kunst.