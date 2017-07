11. Balinger Kulturfestival: One Night Jam

One Night Jam ist ein in 2013 von Kai Weidle & Marcello D´Alberti gegründetes Pop-, Funk-, Soul- Cover Projekt aus Albstadt. Mit stetig wechselnder Besetzung verstehen es die Musiker in jeglicher Formation aufs Neue zu überzeugen. Ein ständig wechselndes Repertoire, bestehend aus Hits der 70er bis heute, lässt mit Sicherheit kein Tanzbein ruhig.

Die feste Besetzung der Band mit Kai Weidle (Drums), Marcello D´Alberti (Gitarre) und Dominik Maichel (Bass) erhält an diesem Abend Unterstützung von Benjamin Penna (Gesang), Fabian Reifarth (Keys) und Nico Huter (Saxophone). Mit Verena Rissel (Dewy Lilies) und Jasmin Roth (James Torto & Friends) stehen gleich zwei Sängerinnen auf der Bühne, die bereits bei vergangenen Kulturfestivals für Gänsehautmomente sorgten.