11. Balinger Kulturfestival: Cough Indie Act

Rock, Rotz und Rambazamba – wem Heiserkeit nichts anhaben kann, wer nass durchgeschwitzte T-Shirts gerne mal in Kauf nimmt und ansonsten auf zeitgenössischen Indierock steht, ist bei einem Konzert von Caught Indie Act genau an der richtigen Adresse!

Die vier studierten Musiker aus Osnabrück sind derbe, jung, extrem dynamisch und sportlich aktiv: Sie spielen das Beste aus drei Dekaden Indie-Rock. Und das unplugged und ohne elektrische Gitarren. Unplugged ist doch langweilig? Keineswegs!

Das fetzt richtig, wenn die Band Indie-Hits von Mando Diao, Kings of Leon, The Strokes, The Killers, Franz Ferdinand, The Hives, MGMT, Johnossi sowie Arctic Monkeys zum Besten gibt.

Bereits beim Erklingen des ersten Akkordes steht den vier Indierockern eine gehörige Portion Spielfreude ins Gesicht geschrieben. Abgerundet mit einer mitreißenden Bühnenshow inklusive spontaner Animationen, kommt dabei die nötige Authentizität und Professionalität nicht zu kurz: Publikumsabgehgarantie!