11. Balinger Kulturfestival: Goitse - Energetic Irish Music

Für das aus mehreren mehrfachen All Ireland Champions und einem Weltmeister bestehende Quintett ist die traditionelle irische Musik, die sie von Kindesbeinen an aufgesogen und auf der University of Limerick vertieft haben, ein Anker. Und egal, wieweit sie sich mit Einflüssen aus Weltmusik und Spielweisen anderer Länder aus dem Fenster lehnen oder sich von den Wellen und Stürmen tragen lassen - der Anker ist immer fest im Boden der Tradition verwurzelt. Diese einzigartige Experimentierfreudigkeit und Virtuosität hat Goitse zu den gefragtesten Folkbands weltweit gemacht und ihnen zahlreiche Preise beschert. Die honigsüße Stimme von Fiddlespielerin und Sängerin Áine McGeeney lässt den Zuhörer zudem tief in die irische Seele blicken. Kein Wunder, dass die Zuschauer beseelt und glücklich aus einem der vielen Sommerkonzerte von Goitse (gesprochen gwi:cha) herauskommen werden.