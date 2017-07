11. Balinger Kulturfestival: Oliver Thomas & Band

Oliver Thomas ist durch und durch ein Vollblutmusiker, eigentlich gelernter Schlagzeuger, der bereits als Jugendlicher die großen Hits von Eros Ramazzotti, Michael Jackson und von Udo Jürgens nachsang und sich nun nach all den Jahren Musikkarriere mit rockigen, eigenen Songs am wohlsten fühlt: „Wenn ich mit meiner Band auf großen Bühnen mit Leib und Seele Musik mache, bin ich glücklich. Das befreit und ist Inspiration für neue Songs, für mein neues Album „Ego“. Mir ist egal, ob man meine Musik als Schlager oder als Rock-Pop bezeichnet. Das Wichtigste ist ab jetzt, dass mir weder mein Outfit, meine Frisur noch meine Songtexte vorgeschrieben werden, dass mir kein Manager, keine Plattenfirma mehr sagt, was ich besser machen sollte, um möglichst viele CDs zu verkaufen und in möglichst vielen Radiosendern gespielt zu werden. Denn nur so kann alles was ich fühle da reinfließen.“