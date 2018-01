Dokumentarfilm, Schweiz 2014

Lehrer Zingg soll in zwei Jahren junge Flüchlinge auf das Leben im fremden Land vorbereiten. In der Filmreihe werden von September 2017 bis März 2018 sechs Filme zu Menschenrechtsthemen gezeigt. Drei Filme widmen sich der derzeit so wichtigen Thema Flucht und Integration und drei beschäftigen sich -nicht nur auf ernste Weise, sondern auch satirisch, fröhlich und lebhaft- mit dem Leben von Frauen in männlich dominierten Gesellschaften.