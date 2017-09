11 Jahre Notte-Magica - 11 Jahre Twenty-B und Skizzo

Genau am 31 Oktober 2006 begann die Ära der Notte-Magica in Süddeutschland. Nach nun 11 erfolgreichen Jahren Twenty-B und Skizzo, italienischem Feeling und vielen italienischen Top Acts , sind wir nun froh und stolz mit euch zusammen unser Jubiläum zu feiern. Mittlerweile ist die Notte-Magica Deutschlandweit bekannt und vertreten, doch heute begrüßen wir euch in unserem Colosseum ! Dafür haben wir weder Kosten noch Mühen gespart und so präsentieren wir euch die SAMSARA BEACH TOUR ! Extra aus Gallipoli (Puglia) angereist: Special Guest from SAMSARA BEACH GALLIPOLI SAMSARA BEACH Deejays , Percussion & Dancers SAMSARA BEACH Gadget Notte Magica Gadget Welcome Drink für die ersten 400 Gäste Fotobox mit Kostenlosem sofort Ausdruck

GROSSER CLUB: DJ SKIZZO & DJ TWENTY B & SAMSARA DJs

KLEINER CLUB: DJ RAFUNK

LOUNGE: DJ SPF & RAMON PEREZ Begin