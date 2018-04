11. Philosophisches Café

Der große europäische Aufklärer Voltaire, der einem ganzen Jahrhundert seinen Namen gab – das 18. Jahrhundert, das Jahrhundert Voltaires – bildet den Auftakt zur 11. Vortragsreihe des Philosophischen Cafés in diesem Jahr.

In gewisserHinsicht knüpft der dritte Abend mit Professor Otfried Höffe (Tübingen), dem Mentor der deutschen Philosophie in der Gegenwart, an diesen bedeutenden Franzosen und geistigen Partner des Preußenkönigs an, indem er der wichtigen Frage nachgeht: "Braucht die Moderne eine neue Moral? – Auch Karl Marx, dessen Gedanken und Ideen eine Jahrhundertbewegung auslösten, steht mitten in der Tradition der Aufklärung. An ihn wird in Pro und Contra anlässlich seines 200.Geburtstags gleich an zwei Abenden, am vierten und fünften Abend, erinnert. –Auf den ersten Blick nicht ganz schlüssig in diese Reihe, fügen sich dieweiteren Abende ein. Zum einen (2. Abend) über Niklas Luhmann, den bedeutenden Antipoden von Jürgen Habermas, der nach der Bedeutung der Gesellschaft im Ganzenfragt, während Marx die Gesellschaft auf die Ökonomie reduziert. Zum andern (6.Abend) über die beiden philosophischen Anthropologen Max Scheler und Helmut Plessner, die der Frage nachgehen: "Was ist der Mensch?"

Zum 200. Geburtstag von Karl Marx (5.Mai 1818-2018)

Ref.: Pfarrer Christian Horn