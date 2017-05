11. Kunstdorf Unterjesingen

Ein Dorf in Bewegung: Zum 11. Mal öffnen sich im historischen Dorfkern von Tübingen-Unterjesingen alte Scheunen, Werkstätten, Ställe und das Rathaus für zeitgenössische Kunst. Am Samstag 24. Juni von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag 25. Juni 2017 von 11 bis 19 Uhr dreht sich dieses Mal alles um das Thema "In Bewegung".

11 renommierte Künstler und Künstlerinnen aus der zeitgenössischen Kunstszene Baden-Württembergs, Berlins, Rheinland-Pfalz und Bayerns setzen sich auf vielschichtige Weise mit dem Thema auseinander. Sie sind an beiden Tagen anwesend und laden die Besucher/-innnen zu Gesprächen und Diskussionen ein.

Zur Eröffnung am Samstag um 14 Uhr wird Fernsehmoderator Markus Brock in das Thema einführen und einen Ausblick auf die Künstler/-innen und ihre vielseitigen Werke geben. Musikalische begleitet wird die Eröffnung von Friedemann Dähn, Solocellist der Württembergischen Philharmonie Reutlingen.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.