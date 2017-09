Start um 10:00 Uhr vor dem Eingang der Vulpius Klinik. Anmeldung unter www.vulpiusklinik.de. Startgeld 8 Euro. Unterstützt wird dieses Jahr der 13-jährige Theo aus Bad Rappenau.

Starten Sie gemeinsam mit vielen, vielen anderen Läufern u am 07. Oktober um 10 Uhr – für Ihre gesunde Bewegung und eine Spende an THEO beim 12. Vulpius Gesund-heitslauf. Ob als Teilnehmer oder als Besucher – es erwartet Sie ein abwechslungs-reicher Vormittag in entspannter Atmosphäre mit einem anregenden Rahmenpro-gramm.Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden in einer Anwesenheitstombola attraktive Sachpreise verlost. Stärken Sie sich bei unserer Pastaparty sowie Kaffee und Kuchen in unserem Wirtschaftshof.Bereits zum zwölften Mal werden beim Vulpius Gesundheitslauf alle Startgebühren für eine bedürftige Person gespendet, um medizinische Therapien und Leistungen, welche nicht durch die Sozialversicherung abgedeckt sind, zu ermöglichen. In diesem Jahr wird Theo aus Bad Rappenau-Bonfeld unterstütz. Der 13-Jährige wurde mit einer Schädigung des Hirns und des Nervensystems geboren, die erst mit 12 Monaten durch mehrere Untersuchungen diagnostiziert wurde. Vor vier Jahren kam noch eine schwere Epilepsie hinzu, die das tägliche Leben von Theo erheblich einschränkt.Theo benötigt intensive Betreuung und besonderer barrierefreien Ausstattungen im privaten Bereich. Das Startgeld und die eingehenden Spenden werden für die Schaf-fung von mehr Mobilität für Theo verwendet.Also, nichts wie rein in die Laufschuhe und raus ins Freie zum Training für den 12. Vulpius Gesundheitslauf am 07. Oktober 2017. Das Anmeldeportal ist bereits freige-schaltet, am besten gleich unter www.vulpiusklinik.de oder www.myrunning.de zum Gesundheitslauf anmelden. Natürlich ist der Vulpius Gesundheitslauf auch bei Face-book vertreten. Das ganze Team des Vulpius Gesundheitslaufs, aber vor allem Theo und seine Familie, freuen sich auf viele Teilnehmer.