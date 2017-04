121. Ansbacher Poetry Slam Saisonfinale

Der Ansbacher Poetry Slam geht in die 121. Runde und danach in Sommerpause. Beim Saisonfinale entscheidet sich, wer Ansbach bei der deutschsprachigen Meisterschaft in Hannover vertreten darf. Die Monatssieger/innen und somit erfolgreichsten Slammer/innen der Saison stellen sich erneut den Zuschauern, welche den Ansbacher Starter/in für den „SLAM2017“ küren. Das Publikum darf sich auf einen richtig spannenden Wettkampf freuen. Eingeladen sind alle Sieger/innen von September 2016 bis April 2017, nur einer kann gewinnen! Mit dabei sind Sven Hensel (Bochum), Thomas Schmidt (Schwabach), Steven (Nürnberg), Victoria Helene Bergemann (Hamburg), Oliver Walter (Spalt), Marvin Suckut (Konstanz) und die bei Drucklegung noch ausstehenden Champions der Monate März und April. Moderiert wird der Abend von Michael Jakob.