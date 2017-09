124. Poetry Slam

Ist Poetry Slam noch Subkultur oder schon Mainstream? Fakt ist, dass die Poesieschlachten ein nicht mehr wegzudenkendes Element der Kulturszene geworden sind. Über 450 regelmäßige Poetry Slams zählt das Land, die großen Veranstaltungsreihen locken monatlich hunderte von Besuchern in Theatersäle, Event-Hallen, zu Kleinkunstbühnen, Keller-Clubs und Open-Air-Bühnen. Und doch ist die Szene transparent und anarchisch geblieben: Jede*r darf mitmachen und lesen, was gefällt! Seit 22 Jahren kursiert das Slam-Fieber in Deutschland, seit über 14 Jahren ist Ansbach fest etablierter Standort der Szene.Bei der mittlerweile 124. Ausgabe treten unter der Moderation von Michael Jakob wieder Szenestars auf Durchreise an, ebenso wie regionale Größen und Newcomer. Das aktuelle Line-up und weitere Informationen gibt es auf der öffentlichen Facebook-Seite (auch für Nicht-Nutzer einsehbar): www.facebook.com/slamansbach