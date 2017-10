125. Ansbacher Poetry Slam

Westmittelfrankens besucherstärkste Literaturreihe geht

am 13.11.2017 in die 125. Ausgabe. Poetry Slam sorgt seit über zwei Jahrzehnten für frischen Wind in der Literatur-Szene.

Slam ist mehr als Poesie. Das Format will unterhalten und der Wettbewerbscharakter sorgt selbstverständlich für publikumstaugliche Vortragsstile. So oder so: Spaß macht’s allemal. Und das passt den griesgrämigen Kritikern eben nicht!Wer sich selbst überzeugen möchte, kann sich von folgenden Künstlern begeistern lassen: Berlin-Brandenburg-Meister Karsten Lampe (Berlin), Bremen-Niedersachsen-Meister Simeon Buß (Bremen), Thüringen-Vize-Meister Flemming Witt (Jena), Bayern-Vizemeister Flo Langbein (Bamberg), Buch-Autorin Marsha Richarz (Leipzig), Bayernslam-U20-Finalist Dave Appleson (München) und Bayernslam-Finalist Oliver Walter (Spalt) werden in dieser Deluxe-Ausgabe die Bühne entern.