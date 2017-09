13 Jahre Go Gitarre! Go!: Die verflixte 13, damit hätte auch niemand gerechnet, dass sich Go Gitarre! Go so lange hält. Bei der ersten Party, noch bevor es den Club Stereo gab, waren es 30 Gäste, bei der zweiten sogar nur 25. Irgendwann hat’s gezündet und der Laden war voll. Der Rest ist Geschichte. Zum 13ten Geburtstag haben Haui und Kaneda tief in den Booking Hut gegriffen und dabei Fuck Art, Let’s Dance heraus gezaubert. Die Audiolith-Band aus dem Frittenbude, Egotronic Umfeld muss eigentlich nicht mehr vorgestellt werden, die beste Beschreibung ihres Sounds kommt von Jaimie Hodgsons vom New Musical Express: „Jerky 2-bit dance pop for Indie geeks with colorfoul knit-wear.“ Nach dem Konzert Haui und Kaneda und das beste aus 13 Jahren Go Gitarre! Go! Inklusive dem einen oder anderen Gratis Pfeffi. Versteht sich von selbst.