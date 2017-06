13 Jahre Hip Island13 Stunden feinste elektronische MusikJeder 13te Gast, erhält als Dankeschön einen 13 Euro Getränkegutschein.13 Jahre Hip Island mit SIS & CHASING KURTSA 08.07.2017 ab 13 Uhr @ Hip Island, Heilbronn13 Jahre HIP ISLAND:Das heisst Sand an Deinen Füßen und Drinks die deine Kehle versüßen,das heisst in der Sonne zu liegen und Dich frisch zu verlieben,das heisst die Party genießen ohne rumzuspießen,das heisst unter dem Sternenhimmel zu liegen und Gänsehaut kriegen,das heisst leckeres Essen, ohne zu stressen,das heisst Freunde zu sehen und dich beim Tanzen im Kreis zu drehendas heisst offene Gespräche Open Air, manchmal ging aber noch mehr;)das heisst genug jetzt mit dem fiesem Reim, Geburtstag feiern muss schon sein!

Line UP:SIS (Get Physical)CHASING KURT (Peppermint Jam / Defected Rec.)JOSHA (Beach of Love)EASY L. (Beach of Love)TODT TORETTO (Chickeria / Diginights)A.M. (The Rooms Club)M.Too (Hip Island)El Patron (Hip Island)COFFEE (ex. Neckarlust)