Wahlkampf auf indisch und kleine Rebellionen im Alltag sind zwei Top-Themen im Programm des 14. Indischen Filmfestival Stuttgart. Mit der schwarzen Komödie 'Newton' von Amit Masurkar startet Europas größtes indisches Filmfestival am Mittwoch, 19. Juli 2017 im Metropol Kino Stuttgart. Die Deutschlandpremiere des in Indien noch zensierten Spielfilms 'Lipstick under my Burkha' von Alankrita Shrivastava ist ein weiteres Highlight. Bis 23. Juli 2017 präsentiert das veranstaltende Filmbüro Baden-Württemberg im Metropol Kino (S-Mitte, Bolzstraße) mehr als 40 aktuelle Filmproduktionen aus ganz Indien. Im großen europäischen und deutschen Wahljahr begleitet der starke Eröffnungsfilm 'Newton' einen pflichtbewußten indischen Wahlhelfer auf seiner schwierigen Mission in den Dschungel von Chhattisgarh, wo das Volk der Gond Adivasi zum Gang an die Wahlurne bewegt werden muss. Wie Wahlhelfer Newton, großartig dargestellt von Bollywood-Beau Rajkummar Rao, in dieser Konflikt-Zone seinen komplizierten Job erledigt, ist ein gelungenes Lehrstück in Sachen Demokratie. Auch im Dokumetarfilm 'An Insignificant Man' des Regie-Duos Khushboo Ranka und Vinay Shukla, der am Donnerstag, 20. Juli 2017 im Rahmen einer Schulvorstellung gezeigt wird, geht es um Wahlkampf. Ein polarisierender Wahlkämpfer steht für "die Sehnsucht nach politischer Erneuerung und Veränderung, die in vielen Teilen der Welt zu spüren ist," so Elisa Kromeier von der Programmleitung. Mit Spannung erwartet wird die Deutschlandpremiere des Spielfilms 'Lipstick under my Burkha' von Alankrita Shrivastava, der in Indien noch zensiert ist. Die Dokumentation 'Mostly Sunny' von Dilip Mehta porträtiert Sunny Leone, ein Bollywood-Star mit US-Pass, der seine Karriere als Cover- Girl und Porno-Star begann. Im Programm des Filmfestival ist die Schauspielerin auch an der Seite von Shah Rukh Khan in Rahul Dholakias Bollywoodstreifen 'Raees' zu sehen. SRK legt sich in 'Raees' als smarter Verbrecher mit der Polizei an. Fünf Tage lang lädt das Festival zu einem Trip durch die aktuelle Welt des indischen Kinos ein. Unangefochten regiert die Filmkunst mit spannenden, sozialkritischen und dennoch unterhaltsamen Werken. Die Programmleitung setzt auf Filme mit universellen Geschichten, die weltweit verstanden werden. „Es geht um Beziehungen wie in 'A Death in the Gunj' und 'Mukti Bhawan - Hotel Salvation' von Bhutiani, Liebe wie in 'Shab - The Night' von Onir, Nächstenliebe wie in 'Kaasav - The Turtle' von Sumitra Bhave, Tod wie in 'Mukti Bhawan - Hotel Salvation' oder Träume und Wünsche wie in 'Half Ticket' von Samit Kakkad,“ fasst Kromeier zusammen. Nervenkitzel der schier unerträglichen Art liefert der Thriller 'Pihu' von Vinod Kapri. Mit Samit Kakkads 'Half Ticket' zeigt das Festival in Stuttgart einen großartigen Spielfilm für die ganze Familie. Die Stuttgarter Schauspielerin Juliane Bacher wird im Kino die wundervolle Geschichte von zwei Slum-Kids, die von einem herzhaften Pizzaessen träumen, deutsch einsprechen. Krimi-Fans dürfen 'Wrong Side Raju' vom Produzenten Anurag Kashyaps nicht versäumen. Kokona Sen Sharma ist mit zwei Festivalfilmen vertreten - einmal in einer Rolle in 'Lipstick under my Burkha' und dann noch mit dem Regiedebüt 'A Death in the Gunji', in dem der im Januar verstorbene internationale indische Filmstar Om Puri ('East is East') in einer seiner letzten Rollen zu sehen ist. Im Spielfilm 'A Billion Color Story' von N. Padmakumar wird eine Mittelstandsfamilie nach ihrem Umzug in eine ärmere Gegend erstmals mit Rassismus konfrontiert. Der Kurzfilm 'Azaad' von Rahul V. Chitella stärkt den unerschrockenen und mutigen Journalisten den Rücken. 'Escaping Agra' von Pallavi Somusetty schildert das Schicksal eines Transgenders. In 'Bachelor Girls' von Shikha Makan erfährt das Publikum von den Schwierigkeiten einer gebildeten alleinstehenden Frau bei der Wohnungssuche in Mumbai Der einmalige Programm-Mix stellt auch die Architektin Didi Contractor vor, die im hohen Alter im Norden Indiens ursprüngliche Bauweisen und natürliche Baustoffe wiederentdeckte. Regisseur Haobam Paban Kumar schuf mit seinem Spielfilmdebüt 'Loktat Lairembee - Lady of the Lake' einen ethnografischen Thriller. Auch das gibt es beim Indischen Filmfestival: Einen Tag in Indien hautnah erleben – Richie Mehtas Dokumentarfilm 'India in a Day' macht's möglich. Mehr Indien geht nicht.

Mehr unter www.indisches-filmfestival.de