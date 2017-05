14 Jahre Elektronisch / Buko-B-Day

ARMY OF TWO (Lighthouse Festival / Capetown)

HELLO ALIEN (Blackout / Istanbul)

NIAM & DOME (Vantablack)

PRAVI LOPOV (Bukowski-live)

G-ONE (Kushida Records)

T-WATCH (Bukowski-live)

14 Jahre elektronische Musik im Buko – das muss man sich mal auf der Zunge, und dann im Gehirn zergehen lassen. Laut Jugendschutzgesetz war unser kleiner Club also quasi bis heute ein Kind, und jetzt geht der Spaß erst richtig los, aber mal ehrlich: Wieviele Clubs schaffen heute noch eine so lange Lebenszeit, vor allem dann, wenn sie sich nicht musikalisch für die Massen öffnen, sondern 14 Jahre lang „ihrem“ Sound treu bleiben? In den 90ern war das noch leicht, aber heute ist es RICHTIG selten. Wir feiern deshalb eine dicke B-Day-Sause und haben dafür mit Army of Two , Hello Alien, Niam & Dome, Pravi Lopov, G-One und T-WATCH eine echt illustre und teil weitgereiste Runde an die Decks bestellt. Aber keine Party ohne Gratulanten: Ihr habt uns bis hierhin gebracht, wir zählen auch heute auf Euch!