14. Mittelstandsforum Baden-Württemberg

Bereits zum vierzehnten Mal laden das Staatsministerium, die Sparkassen, die Volksbanken und Raiffeisenbanken, die privaten Geschäftsbanken und die Förderinstitute des Landes zum Mittelstandsforum Baden-Württemberg in das Internationale Congresscenter der Messe Stuttgart ein. In zahlreichen Foren und Plena können sich am 5. Juli Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und leitende Angestellte von mittelständischen (Familien-)Unternehmen über diverse aktuelle Fragestellungen, u.a. im Bereich Finanzierung, Internationalisierung oder Nachfolgeregelung informieren. Weitere Schwerpunkte sind Kundenansprache und -akquise, digitales Marketing und Innovationsmanagement.

