14. süddeutsches Freispringchampionat

Das in den letzten Jahren zumeist auf nur einen Tag beschränkte Programm des Süddeutschen Freispringchampionats in der Röhlinger Reithalle wird Anfang Dezember deutlich aufgestockt.

Neben dem traditionellen Freispring-Wettbewerb für Drei- und Vierjährige werden am Samstag, 2. Dezember, bei einem neu geschaffenen "Jungpferdetag" erstmals Eignungsprüfungen für drei- und vierjährige Reitpferde sowie Springpferdeprüfungen für Vier- bis Sechsjährige ausgeschrieben. Am späten Nachmittag gibt es als Abschluss dieser "Talentsichtungen" in der Röhlinger Reithalle als Pilot-Projekt ein Finale nach Art der amerikanischen Hunterprüfungen. Andy Witzemann aus Winterlingen wird dazu vorher Anleitungen für die Teilnehmer und Erläuterungen für die Zuschauer geben und die Ritte auch bewerten und kommentieren. Der Springreiter mit eigener Anlage in Winterlingen, der am Tag darauf mit Helmut Hartmann und Günther Karle auch das Freispringen bewertet und kommentiert, hat durch häufige Amerika-Aufenthalte mit Turnierteilnahmen und eigenen Lehrgängen reichlich Erfahrungen über die dort sehr beliebten Hunter-Prüfungen gesammelt, auch über solche auf höchstem Niveau. Über diese Erfahrungen wird er - unterlegt mit Videos aus den USA - als Referent am Samstag-Abend auch im "Hotel Konle" berichten. Zur Vorbereitung der jungen Pferde auf das neue Programm steht ein Außenplatz (30 mal 70 Meter) in der Nähe der Reithallen zur Verfügung.