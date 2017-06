× Erweitern Foto: HMG 15. Drachenboot-Cup

Über 50 Teams kämpfen am Samstag, den 15. Juli, beim 15. Neckar-Cup in verschiedenen Startklassen wieder um den begehrten Titel. In den Kategorien Fun Open, Fun Mix und Heilbronner Hochschulcup treten die Mannschaften auf dem Neckar gegeneinander an.

Auf dem Neckar wird am 15. Juli wieder das Paddel geschwungen: Aktionen rund um die Themen Bewegung, Gesundheit, Sport und Action gibt es am Samstag, 15. Juli, beim 15. Drachenboot-Cup auf dem Neckar und bei Heilbronn bewegt sich in der Innenstadt.

Paddel-Wettkampf auf dem Neckar

Für Bewegung auf dem Wasser sorgt der 15. Drachenboot-Cup des Fördervereins für Kanusport in Böckingen e.V. Die Fun-Veranstaltung für Firmen, Hobby-Teams und Vereine bietet gewohnt viel Spaß und Action und findet in diesem Jahr auf dem alten Neckar mitten in der City statt. Mehr als 50 Teams kämpfen an diesem Tag in drei verschiedenen Startklassen (Fun Open, Fun Mix und Heilbronner Hochschulcup) zwischen Insel-Spitze und Götzenturmbrücke um den begehrten Titel.

Viel Koordination & Teamwork

Etwa 200 Meter lang ist die Paddelstrecke, die von den Teilnehmern zu bewältigen ist. Neben der Anfeuerung durch die Trommelschläge erhalten die Paddler lautstarke Unterstützung durch zahlreiche Zuschauer entlang der Rennstrecke. Wenn die Paddel wieder im Gleichtakt die zwölfeinhalb Meter langen Boote nach vorne peitschen, können die Besucher vom Ufer aus die bunten Drachenboote bestaunen, die sich vor allem durch ihren dekorativen Drachenkopf und -schwanz unterscheiden. Drachenboote stammen ursprünglich aus China und zeichnen sich durch ein besonders langes, offenes Paddelboot aus. Im Boot sitzen immer zwei Paddler nebeneinander, dadurch ist viel Koordination und Teamwork gefragt.

Action in der Innenstadt

Auch in der City wird einiges geboten. Vereine, Firmen und Organisationen präsentieren auf dem Kiliansplatz, in der Fleiner Straße und in der Kirchbrunnenstraße ihre Bewegungsangebote. Auf einer großen Bühne auf dem Kiliansplatz geben sich Tanzshows und Sportgruppen die Klinke in die Hand und in der Fleiner Straße und in der Kirchbrunnenstraße stellen Heilbronner Autohäuser ihre Version von Mobilität vor.