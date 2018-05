15. Ingersheimer Jugendcamp 2018

Zum 15. Mal findet dieses Jahr das Jugendcamp statt. Dazu möchten wir Euch recht herzlich einladen. Erlebnisreiche und unvergessliche Tage voller Action!

Spaß in toller Gemeinschaft, Freude an der Geselligkeit, Musik, Spiele in freier Natur, im Zelt mit anderen Kids übernachten (nur wer möchte).

Und noch viele Überraschungen mehr... Das ist doch was !

Außerdem fahren wir während des Camps in den Tierpark Nürnberg zu einem sehr erlebnisreichen Tag. Tier und Landschaft erleben!

Meldet euch rechtzeitig an! Über unsere Homepage, Anmeldungen in den Abteilungen oder direkt.