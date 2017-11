15 Jahre Fotogruppe Schwanen

× Erweitern Picasa

Die meisten guten Ideen entstehen bei einem Glas Bier - so auch die Idee, in Waiblingen einen Fotoclub zu gründen. Schnell war das Vereinsdomizil mit dem Kulturhaus Schwanen gefunden und der Aufruf zum ersten Gruppenabend im Programmheft gedruckt. Es kamen 20 interessierte Hobby-Fotografen. Dies spielte sich vor genau 15 Jahren ab. Heute hat sich die Fotogruppe Schwanen in Waiblingen und Umgebung etabliert und prägt mit seinen 50 Mitgliedern durch eine Vielzahl von Ausstellungen und verschiedenen Aktionen das Kulturprofil der Stadt Waiblingen entscheidend mit. 33 Fotografen stellen aktuelle Werke als auch Bilder seit der Vereinsgründung aus, die teilweise einfühlsam, ausdrucksstark, aber auch provokant mit dem Genre Fotografie spielen.

Die musikalische Begleitung der Vernissage gestaltet Johannes Kabatnik mit der Akustikgitarre. Es sprechen Christiane Dürr, Erste Bürgermeisterin der Stadt Waiblingen und Wolfgang Exler, 2. Vorsitzender des Deutschen Verbands der Fotografie, Baden-Württemberg.

Die Werkschau ist bis einschließlich 30. Januar 2018 zu besichtigen. In den Weihnachtsferien ist das Kulturhaus geschlossen.