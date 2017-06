16. Haller Sommerakademie

2017 veranstaltet die Haller Akademie der Künste nun schon die 16. vierzehntägige Sommerakademie.Kunstinteressierte aus der ganzen Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland nehmen am interdisziplinären Kursprogramm teil und nutzen die Möglichkeit, in kleinen Gruppen unter Betreuung erfahrener Dozenten eigene künstlerische Gestaltungs- und Ausdrucksformen zu finden.Unser Konzept, die Kursgrenzen so weit als möglich zu öffnen, findet stets großen Anklang und hat sich sehr bewährt.In Absprache mit den Dozenten und unter Berücksichtigung freier Kapazitäten haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, nicht nur im zunächst gewählten Kurs zu arbeiten, sondern auch andere künstlerische Disziplinen auszuprobieren, um so weitere Fähigkeiten überhaupt erst zu erfahren oder auszuloten.Die Kurse Malerei, Holzbildhauerei, Steinbildhauerei, Zeichnen, Aktzeichnen/Aktmalen, Portraitzeichnen/Portraitmalen, Radierung, Aquarell- bzw. Wasserfarbenmalen, Holzdruck, Buchdruck und Film, werden ergänzt durch kunstgeschichtliche Vorträge und Bildbetrachtungen in der nahegelegenen Kunsthalle Würth.Die Kunstgeschichtsvorträge können ohne Anmeldung besucht werden und sind kostenlos.