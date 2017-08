16. Stuttgarter Weiterbildungstag für berufliche Bildung

Mehr als 40 verschiedene Weiterbildungsanbieter aus der Region Stuttgart geben kostenfreie Informationen, Anregungen und Tipps und bieten Vorträge zu verschiedenen Themen an, z.B. zur Finanzierung der eigenen Weiterbildung, zu Zukunftsbranchen und zum Weg von der Lehre zum Master, also Studium. Es gibt individuelle Beratungen zur „Bewerbungsmappe“ und zum persönlichen Weiterbildungsweg sowie Angebote zu Themen wie „Bewerbungsknigge – Do‘s and Dont‘s“.

Eine Kooperation mit dem „Netzwerk für berufliche Fortbildung“ und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.