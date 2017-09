Mit einem großen Aufgebot an prominenten Rednern aus den Bereichen Marketing, Kommunikation, Vertrieb oder Digitalisierung lockt das 16. Stuttgarter Wissensforum am 20. Oktober 2017 in die Porsche-Arena.

Bei der größten Veranstaltungsreihe der Weiterbildungsbranche kommen mehr als 15 Experten zu Wort. So zeigt unter anderem Bestsellerautor, Körperleser und Gedächtniskünstler Thorsten Havener dem Publikum, wie jeder es schaffen kann, die Gedanken anderer zu lesen. Und Sascha Lobo, Top-Experte für Trends der Zukunft, zum Thema „Innovation & Zukunft“, vermittelt erfrischende neue Perspektiven.

Die Besucher erwarten zudem weiter informative und spannende Beiträge zu den Themen Politik, Wirtschaft, Bildung und Sport.