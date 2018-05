16. Triensbacher Radtourentag und AOK Radsonntag

Der SV Triensbach und die AOK laden zum 16. Radtourentag unter dem Motto: Zur ehemaligen Landhege Rothenburg

Die AOK Familientour (20 km)

Diese führt überwiegend auf asphaltierten Flurwegen und Nebenstraßen nach Kirchberg in einem Rundkurs zurück zu Start und Ziel.

Die Freizeitradlerstrecke 35km)

Die Strecke führt über Diembot nach Rot am See zurück zum Startpunkt

Die Sportivestrecke (50 km)

Ab Rot am See nach Hilgartshausen und wieder nach Rot am See. Hier wieder gleiche Führung wie Tour 2.

Gestartet wird zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr am Sportgelände in Crailsheim-Triensbach.

Anmeldung direkt beim Start.

Die Teilnahme an den einzelnen Touren ist für jedermann offen. Kinder unter 14 Jahren dürfen allerdings nur in Begleitung Erwachsener starten. Zielschluss ist um 16:30 Uhr.

Bewirtung bei Start und Ziel, an den Kontrollstellen wird kostenloses Mineralwasser gereicht.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.