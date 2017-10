16. Filmfest FrauenWelten

Auch dieses Jahr präsentiert das Filmfest FrauenWelten von TERRE DES FEMMES über 30 Spiel- und Dokumentarfilme, die bewegende Geschichten und eindrückliche Schicksale von Frauen aus der ganzen Welt erzählen. In den internationalen Filmen werden unter anderem die Themen „starke Frauen gegen patriarchale Systeme“, sowie „sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe“ und „Mutter-Tochter-Dialoge“ facettenreich beleuchtet.

Filmhighlights und Gäste

Im vielgelobten Spielfilm „Die Göttliche Ordnung“, der die Schweiz bei den kommenden Oscars vertreten wird, demonstriert eine Frauengruppe in den 70er Jahren für ihr Recht zu Wählen. Zu Gast beim Filmfest ist die Schauspielerin Rachel Braunschweig, die für ihre Leistungen bereits mit dem Schweizer Filmpreis in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ ausgezeichnet wurde. Auch die pakistanische Regisseurin Sabiha Sumar wird mit ihren Filmen „Azmaish“ und „Silent Waters“ (Goldener Leopard in Locarno 2003) in Tübingen zu Gast sein. Ein weiteres Highlight ist der Besuch von Rakieta Poyga, Gründerin und Präsidentin der Organisation „Association Bangr Nooma“, die sich in Burkina Faso für den Schutz vor Genitalverstümmelung einsetzt. Der feministische Thriller der vielfach ausgezeichneten Regisseurin Agnieszka Holland („House of Cards“) und diesjährige Eröffnungsfilm „Pokot – Die Spur“ führt uns in eine von Jägern und Wilderern dominierte Gemeinde Polens, in der sich die Frühpensionärin und leidenschaftliche Tierschützerin Janina Duszejko unermüdlich versucht, Gehör zu verschaffen.

Themen im Fokus

Im Fokus stehen dieses Jahr starke Frauen gegen patriarchale Systeme, wie die saudi-arabische Dichterin Hissa Hilal, die sich in der populären Castingshow „Million’s Poet“ mit ihren Gedichten über die Unterdrückung der Frauen und den Terror der Geistlichen gegen ihre männlichen Konkurrenten durchsetzt („The Poetess“). Die Frauen der „Ovarian Psycos“ setzen sich gegen Rassismus und Gewalt an Frauen ein und machen mit ihrer Fahrradgang die Straßen von Los Angeles unsicher. Die Aktivistin Hooligan Sparrow setzt im gleichnamigen Dokumentarfilm ihre eigene Sicherheit und die ihrer Tochter aufs Spiel um gegen das korrupte System Chinas vorzugehen.

Seit jeher wird sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt. So wurden während des zweiten Weltkrieges die sogenannten „Trostfrauen“ von dem japanischen Militär zwangsprostituiert („The Apology“) und die polnischen Nonnen im französischen Drama „Les Innocentes“ von Soldaten misshandelt. Aber auch heute werden Frauen in Kriegsgebieten oft Opfer sexualisierter Gewalt, so wie die jesidischen Frauen in „Reşeba – The Dark Wind“, die von Terroristen des Islamischen Staates entführt und als Sexsklavinnen verkauft werden. Im Kongo bietet die „City of Joy“ den Frauen einen Ort, ihre schrecklichen Erfahrungen zu verarbeiten und eine Chance, ihre Lebensfreude und Hoffnung wiederzufinden.

Über Mutter-Tochter-Dialoge werden in „Small Talk“ schmerzhafte Erinnerungen verarbeitet und neue Vertrautheit zwischen Huang und ihrer lesbischen Mutter Anu geschaffen. So lernt auch die Regisseurin Stefanie Brockhaus Neues über ihre Familie; als sie sich aufgrund ihrer persönlichen Situation mit dem Thema Abtreibung auseinandersetzt, erfährt sie, dass ihre Mutter, Großmutter und Tante diesen schweren Schritt bereits hinter sich haben – ein Tabuthema, das die Familie bis heute verschweigt („Some Things are hard to talk about“). Auch in „Child Mother“ erfahren die Kinder erst rückblickend in Gesprächen mit ihren Müttern über deren arrangierte Frühehen und die dadurch entstandenen Traumata.

Rahmenprogramm

Das Filmfest wird dieses Jahr von der Ausstellung Rojava – Frühling der Frauen begleitet. Das nord-syrische Gebiet Rojava ist nicht nur ein Vorzeigebeispiel für den Aufbau demokratischer Selbstverwaltung, sondern vor allem für die Durchsetzung kommunaler und kantonaler Frauenstrukturen um das Ziel einer geschlechtergerechten Gesellschaft zu verwirklichen. Der Vortrag einer Referentin der WJAR – Stiftung der Freien Frau in Rojava sowie verschiedene Filme werden einen Themenabend füllen.