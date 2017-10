17. Hohenloher Hochzeitsspektakel in Öhringen

Das Hohenloher Hochzeitsspektakel verwandelt die Kultura für zwei Tage in eine ganz eigene Welt für Verliebte, die sich trauen und eine gelungene Hochzeit planen. Rund 40 Aussteller zeigen in Öhringen alles rund um das Thema Hochzeit.

Wer heiraten möchte, hat viel zu tun. Von der Planung der Zeremonie über die Auswahl des Brautkleids bis zur Ausgestaltung der Feier gibt es vieles zu bedenken und zu entscheiden. Außer dem Weg zum Standesamt haben Hochzeitspaare üblicherweise eine Vielzahl von Gängen vor sich, bevor sie den Bund fürs Leben schließen. Vom 10. bis 11. November 2018 sind diese Wege kürzer: an diesem Wochenende führt nämlich der Weg zur gelungenen Hochzeit über die Ausstellung in Öhringen. Das Hochzeitsspektakel bietet Inspiration, Kauferlebnis und Unterhaltung gleichermaßen: Exklusive Modenschauen für Abend- und Brautmoden sowie Tanzworkshops gehören ebenso dazu wie das bei weitem umfangreichste Angebot an Produkten und Dienstleistungen für die Hochzeit in der Region Heilbronn-Franken. Das Hochzeitsspektakel präsentiert wirklich alles rund ums Heiraten - und damit, wenn man so will, eine eigene Welt für Brautpaare und deren Gäste.

Gezeigt werden unter anderem Hochzeitsmoden für Braut und Bräutigam, exklusive Abendgarderobe für Damen und Herren, aber auch Designermode.Trauringe, Schmuck, Kosmetik und Brautschmuck sind ebenso zu sehen wie Ideen für Hochzeitstorten, Tischschmuck, Brautsträuße und Blumenarrangements. Zum Gelingen eines Hochzeitsfestes tragen viele bei: Hochzeitsredner, Fotostudios, Hochzeitsplaner, Frisöre und Visagisten stellen während dem Hochzeitsspektakel ihre Dienstleistungen ebenso vor wie Limousinenservice, Caterer, Musiker, DJs und Tanzschulen, Reisebüros und Versicherungen. Restaurants, Hotels, Landschlösser und viele andere Orte zum Feiern präsentieren sich mit eigenen Informationsständen.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung sind die eigens inszenierten Modeschauen mit Abend- und Brautmoden. Die neuesten Kollektionen führender Ausstatter werden in Gesamt 5 Modeschauen auf dem Laufsteg präsentiert. Im Mittelpunkt steht natürlich das Brautkleid in allen Varianten von klassisch elegant über jugendlich verspielt bis verführerisch-mondän. Inspiration für die jetzt beginnende Ballsaison bietet das Angebot exklusiver Abendmoden. Die edlen Stücke aus den neuesten Kollektionen bekannter Couturiers, die auf dem Laufsteg gezeigt werden, sind nicht nur für Hochzeitsgäste interessant.