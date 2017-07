Laufen, Walken und Feiern in Unterginsbach!

Am 20. August 2017 findet im Krautheimer Stadtteil Unterginsbach der 17. run-and-fun statt.

Neben der anspruchsvollen und reizvollen 10 km-Strecke(Hauptlauf), wird den Teilnehmern beim 17. run-and-fun auch eine leichtere 6 km-Strecke(Hobbylauf), angeboten. Die Walkingteilnehmer können ebenfalls zwischen der 10km- und der 6km-Strecke wählen. Achtung: In diesem Jahr wird beim run-and-fun zusätzlich ein Bambini-Lauf(400m) angeboten!

Die landschaftlich traumhaft gelegenen Strecken verlaufen wieder auf Feld-, Wald- und Wiesenwegen mit herrlichen Ausblicken u.a. ins Jagst-, Märzenbach-, Lützelbach-, und Ginsbachtal. Natur pur! Start ist ab 09:30Uhr direkt an der Märzenbachhalle in Unterginsbach. Bereits um 08:15Uhr findet der Fest-, und Laufgottesdienst am Rathaus in Unterginsbach statt.

Anmeldung: Ab sofort können sich alle Lauf-, und Walkinginteressierte zum 17. run-and-fun-Lauf auf der Germania-Homepage: www.germania-unterginsbach.de anmelden. Achtung: Wer sich bis spätestens Donnerstag, 17.08.2017 angemeldet hat; bezahlt nur 10,-€(Bambinis: 6,-€) Startgebühr! Nachmeldungen sind aber auch noch am „Laufsonntag“ gegen eine Nachmeldegebühr(3,-€) bis 45min vor dem Start möglich.

Siegerehrung: Neben tollen Sachpreisen für die Sieger, erhält jeder anmeldete Lauf-, und Walkingteilnehmer das limitierte 2017er run-and-fun-Lauf-T-Shirt !!! Weiter gibt es einen Sonderpreis für die größte Walkingteilnehmergruppe! Zusätzlich wird in diesem Jahr wieder unter allen angemeldeten Teilnehmern ein Sonderpreis verlost!

Es sind wieder zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten vorhanden.

Der run-and-fun-Lauf findet wie immer im Rahmen des Unterginsbacher Straßenfestes(19.+20.08.2017) statt.