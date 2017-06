17. Untertürkheimer Weintour

Jedes Jahr am letzten Sonntag im Juli laden fünf Untertürkheimer Weingüter zur „Weintour Untertürkheim“ ein.

Die Wanderroute führt den Weinwanderer entlang einer knapp drei Kilometer Route (kein Rundweg) über den Mönchsberg. Die Tour startet an der Hofkammerkelter des Herzog von Württemberg. Für die Anreise empfiehlt sich die S 1, U4 oder U13 bis zum Bahnhof Untertürkheim. Von dort gelangt man über die Augsburger Straße nach etwa 500 Metern direkt zum Startpunkt der Weintour.

Über die Probierstände des Weinhof Zaiss und Weingut Warth führt die Route auf den Gipfel des Mönchbergs und dem Stand des Weinguts Markus Schwarz. Auf dem anschließenden Weg um dem Mönchsberg sind Aussichten in alle Richtungen zu genießen. Auf dem Weg nach unten findet sich der Stand des Weinguts von Gerhard Schwarz. Die letzte Station ist das Weingut Warth am Fuße des Rotenbergs in der Württembergstraße 120. Die Buslinie 61 (HS Aspen) bietet sich für die Abreise vom Weingut Warth an.

Die fünf Probierstände in den Weinbergen sind von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Am Ziel, dem Weingut Warth, kann aber noch bis Mitternacht weitergefeiert werden.

Mehr Informationen unter www.weintour.org