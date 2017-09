1959 Special from "Kind of Blue" to "Giant Steps"

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima und der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, die sich als Keimzelle zahlreicher musikalischer Aktivitäten in Stuttgart und zusammen mit Mini Schulz in Dreierbesetzung als TRI formiert haben. Vom meisterlichen Umgang mit ihren Instrumenten geprägt, sind die Musiker dem groovenden und swingenden Jazz verfallen sowie der Freude daran, neue musikalische Synergien zu entdecken und zu entwickeln.

Zur Stammbesetzung lädt Obi Jenne immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland ein und verfolgt in einem vergrößerten Ensemble unter dem Titel "Band in the BIX" seinen persönlichen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern. Dadurch entstehen immer wieder neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten oder ganze musikalische Thematiken werden vorgestellt.

Seit einiger Zeit konzentriert sich die Band in the BIX auf musikalische Themen, die musikgeschichtliche Relevanz mit dem Eintauchen in bestimmte Zeiten und Genres verbindet.

Eines der spannendsten Programme ist dabei die musikalische Begegnung mit der erfolgreichsten Jazzplatte aller Zeiten: Miles Davis' achtes Studioalbum, das 1959 aufgenommene "Kind Of Blue“.

Das nur wenige Wochen später folgende Album „Giant Steps“, das unter der Leitung von John Coltrane und teilweise sogar mit denselben Musikern im Mai 1959 eingespielt. Dieses Werk ebnete den Weg für die großen Bands des modernen Jazz: Das Miles Davis Quintett und das John Coltrane Quartett.

Die Band in the BIX wird sich heute in absoluter Bestbesetzung mit diesen beiden Platten auseinandersetzen - und zwar chronologisch im ersten Teil mit „Kind of Blue“ und nach der Pause mit „Giant Steps“.

Besetzung: Axel Schlosser (tp); Libor Sima (sax); Jürgen Bothner (sax); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Meinhard "Obi" Jenne (dr)