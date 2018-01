Am Samstag den 03. März 2018 findet der 4. Adelsheimer Late-Night-Basar des evangelischen Kindergartens Adelsheim statt. Von 19:30 – 22:00 Uhr finden die Besucher in der Eckenberghalle in Adelsheim ein reichhaltiges Angebot von Kinderbekleidung für Frühling und Sommer, sowie Spielwaren und Bücher, Kinderwägen mit Zubehör und Fahrzeuge und noch vieles mehr. Die Bewirtung von Brötchen, Baguette und Fingerfood, sowie alkoholfreie Getränke und eine leckere Sekt-/Cocktailbar erwartet nicht nur Käufer und Verkäufer sondern auch diejenigen, die Spaß und Unterhaltung oder einen schönen Abend verbringen möchten.