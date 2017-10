2. Akademiekonzert

Piotr Iljitsch Tschaikowski

Violinkonzert D-Dur op. 35

Sergej Rachmaninow

Symphonie Nr. 2 e-Moll op. 27

Stefan Bluniers Auftritte in Mannheim sind immer ein Heimspiel– als Erster Kapellmeister am Nationaltheater war er sechs Jahre lang hoch geschätzt. Seine Schwäche für die Spätromantik verwandelt Blunier in starke musikalische Erlebnisse. In seiner Symphonie Nr. 2 kann man hören, wie sich Rachmaninow nach langer musikalischer Sprachlosigkeit wieder neu in die russische Musik verliebt. Mit ihrem berühmten elegischen Adagio, der schönsten Filmmusik, die je zu keinem Film geschrieben wurde, ist diese Symphonie Rachmaninows vielleicht beliebtestes Orchesterwerk. Olga Pogorelova stellt sich mit Tschaikowskys Violinkonzert als neue Erste Konzertmeisterin des Nationaltheater-Orchesters Mannheim vor. Tschaikowski hatte gerade das schlimmste Jahr seines Lebens hinter sich, als er in weniger als zwei Wochen dieses mitreißende Konzert aufs Papier brachte. Und dieses Mal war er sich sicher, ein Meisterwerk abgeliefert zu haben. Ein absoluter Volltreffer!