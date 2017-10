2. Hohenloher Gesundheitstage

Im Gesundheitszentrum MG Studio in Forchtenberg-Ernsbach finden zum zweiten Mal die Hohenloher Gesundheitstage statt. Sie werden organisiert von Spezialisten, Trainern und Firmen, die sich mit der betrieblichen Gesundheit beschäftigen. Die Aktionen und Vorträge richten sich an Mitarbeiter von Firmen, die keinen eigenen Gesundheitstag organisieren können sowie an alle Privatleute die Ihre Fitness und Ihr Wohlbefinden im Allgemeinen steigern möchten.

Am Freitag Nachmittag wird mit Vorträgen zum Thema Gesundheit im Arbeitsumfeld gestartet. Die Fachvorträge werden neben der Ergonomie am Arbeitsplatz auch Strategien zu Stressvermeidung und moderne Kommunikationsmethoden zur besseren Zielerreichung zum Thema haben. Es wird die Frage beantwortet: „Welche Hilfsmittel und Methoden kann ich einsetzen, um mich auf der Arbeit in den bestmöglichen physischen und psychischen Zustand versetzen?“ Die Seminare richten sich sowohl an Führungskräfte als auch an den einzelnen Büroarbeiter und werden je eine halbe Stunde dauern.

Am Samstag geht es dann detailliert um die körperliche Gesundheit mit Fachvorträgen zur Zahngesundheit, Ernährung und unterschiedlichen Trainingsmethoden. Parallel werden im Studio verschiedene Aussteller Ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren.